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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Гойяненсе
Сантос - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 11 июля 2022
Сантос
11.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
76'
Л. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Атлетико Гойяненсе
90'
+4
Желтая карточка
Хайнер
Желтая карточка
Л. Барбоза
89'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Р. Фернандес
89'
87'
Замена
Риксон
️️️️
Г. Баральяс
86'
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Барбоза
Пас отдал
Майкон
76'
72'
Желтая карточка
Роналдо
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Л. Баптистао
62'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
К. Санчес
62'
60'
Желтая карточка
Л. Фернандо
Желтая карточка
Г. Камачо
60'
Желтая карточка
Р. Фернандес
49'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Заносело
46'
46'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Шейлон
45'
Желтая карточка
Шейлон
Желтая карточка
К. Санчес
34'
Желтая карточка
В. Заносело
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
16
Эдсон
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
17
Жоржиньо
АП
7
Шейлон
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
4-1-2-1-2
34
Пауло
6
Джонатан
3
Майкон
4
Бауэрман
22
Мадсон
5
Фернандес
25
Заносело
7
Санчес
22
Брага
38
Леонардо
12
Баптистао
4-1-1-3-1
1
Роналдо
2
Хайнер
4
Вандерсон
40
Менезес
12
Жефферсон
16
Эдсон
44
Баральяс
17
Жоржиньо
7
Шейлон
11
Айртон
9
Чурин
5
Фернандес
17
Балиэйро
17
Балиэйро
5
Фернандес
25
Заносело
29
Камачо
29
Камачо
25
Заносело
7
Санчес
40
Оливейра
40
Оливейра
7
Санчес
12
Баптистао
21
Барбоза
21
Барбоза
12
Баптистао
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
44
Баральяс
17
Риксон
17
Риксон
44
Баральяс
7
Шейлон
19
Фернандо
19
Фернандо
7
Шейлон
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Гойяненсе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
7
Джохан Хулио
АП
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
33
Ренан
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
7
Джохан Хулио
АП
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
7
Весли Патати
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Сантос - Атлетико Гойяненсе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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