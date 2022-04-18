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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Брагантино - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 18 апреля 2022
Брагантино
18.04.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
19'
Итало
26'
Натан
30'
Соррисо
59'
Л. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Гойяненсе
83'
Желтая карточка
D.
Замена
Мигел
️️️️
Л. Эвангелиста
82'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
B. Tubarão
78'
72'
Замена
Риксон
️️️️
В. Рато
68'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
М. Фрейтас
Замена
Рамирес
️️️️
Ж. Силва
63'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
63'
Замена
Хелиньо
️️️️
Соррисо
63'
ГОЛ! 4:0!
Л. Ортис
Пас отдал
Б. Пракседес
59'
46'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Шейлон
46'
Замена
Хайнер
️️️️
Жефферсон
46'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
Л. Кандидо
45'
+1
33'
Желтая карточка
Жоржиньо
32'
Желтая карточка
Эдсон
ГОЛ! 3:0!
Соррисо
30'
ГОЛ! 2:0!
Натан
Пас отдал
Б. Пракседес
26'
ГОЛ! 1:0!
Итало
Пас отдал
Ж. Силва
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
4
Натан
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
7
Рамирес
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
40
Рамон Менезес
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
1-1-5
3
Ортис
30
Эвангелиста
25
Пракседес
15
Итало
7
Соррисо
20
25
Силва
1-1-1-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
10
Рато
16
Эдсон
38
Перейра
7
Шейлон
17
Жоржиньо
17
Фрейтас
25
Силва
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Силва
20
96
Эдуардо
96
Эдуардо
20
7
Соррисо
11
Хелиньо
11
Хелиньо
7
Соррисо
30
Эвангелиста
99
Мигел
99
Мигел
30
Эвангелиста
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
7
Шейлон
19
Фернандо
19
Фернандо
7
Шейлон
12
Жефферсон
2
Хайнер
2
Хайнер
12
Жефферсон
10
Рато
17
Риксон
17
Риксон
10
Рато
17
Жоржиньо
9
Чурин
9
Чурин
17
Жоржиньо
17
Фрейтас
35
Фернандо
35
Фернандо
17
Фрейтас
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
13
Рамон
ЛЗ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Габриэль Нога
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Остались в запасе
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Габриэль Нога
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Брагантино - Атлетико Гойяненсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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