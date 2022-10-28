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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 28 октября 2022
Сан-Паулу
28.10.2022, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
22'
Х. Кальери
90+5'
Луан
72'
Г. Баральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Луан
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Луан
90'
+5
90'
Желтая карточка
Л. Перейра
86'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Л. Фернандо
82'
Желтая карточка
Э. Фернандо
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
79'
Замена
Луан
️️️️
M.
79'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Баральяс
67'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
В. Маранхао
65'
Желтая карточка
В. Маранхао
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Нестор
64'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
А. Колорадо
64'
57'
Замена
Шейлон
️️️️
Жефферсон
56'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Айртон
Желтая карточка
Патрик
37'
23'
Желтая карточка
Вандерсон
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Патрик
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
3
Лео
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
23
Эдер
ЦФ
33
Луан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
17
Жоржиньо
АП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ПВ
23
Dudu
ЦФ
4-3-3
27
6
Рейналдо
6
Луизао
30
13
Рафинья
8
Патрик
11
Нестор
23
Колорадо
9
Кальери
10
Лусиано
3
Лео
3-2-2-2-1
33
Ренан
34
Газал
4
Вандерсон
12
Жефферсон
35
Фернандо
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
11
Айртон
9
Чурин
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
23
Колорадо
11
Галоппо
11
Галоппо
23
Колорадо
11
Нестор
6
Коста
6
Коста
11
Нестор
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
30
33
Луан
33
Луан
30
5
Маранхао
17
Фрейтас
17
Фрейтас
5
Маранхао
19
Фернандо
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
19
Фернандо
12
Жефферсон
7
Шейлон
7
Шейлон
12
Жефферсон
11
Айртон
38
Перейра
38
Перейра
11
Айртон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
17
Игор Гомес
ЦП
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
71
Келвин
ПВ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
71
Келвин
ПВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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