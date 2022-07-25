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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро: обзор матча 25 июля 2022
Атлетико Гойяненсе
25.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Америка Минейро
33'
Ф. Азеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро
80'
Замена
C. Alberto
️️️️
Э.
Замена
Д. Чурин
️️️️
Камутанга
72'
72'
Замена
Я. Майдана
️️️️
Ф. Азеведо
72'
Замена
Х. Конти
️️️️
Л. Патрик
65'
Замена
Эвералдо
️️️️
R. Cáceres
64'
Замена
P.
️️️️
Артур
58'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
D.
️️️️
Хайнер
46'
Замена
Келвин
️️️️
Айртон
46'
Замена
Жефферсон
️️️️
А. Энрике
46'
Замена
Пеглоу
️️️️
В. Маранхао
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Азеведо
Пас отдал
Л. Кал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
39
Рикардиньо
ЦФ
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
13
Артур
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
21
Лукас Кал
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
71
Келвин
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
2
Patric
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Robson
ЦФ
12
Airton
ЦФ
3-3-3-1
1
Роналдо
6
Энрике
4
Камутанга
2
Хайнер
5
Маранхао
17
Фрейтас
16
Эдсон
11
Айртон
17
Жоржиньо
10
Рато
39
Рикардиньо
3-1-1-5
13
Артур
27
6
Лопес
17
Матеузиньо
11
Азеведо
19
Энрике
1
Кавичиоли
33
Эдер
30
Патрик
8
Жуниньо
6
Энрике
12
Жефферсон
12
Жефферсон
6
Энрике
11
Айртон
71
Келвин
71
Келвин
11
Айртон
4
Камутанга
9
Чурин
9
Чурин
4
Камутанга
2
Хайнер
23
23
2
Хайнер
5
Маранхао
7
Пеглоу
7
Пеглоу
5
Маранхао
11
Азеведо
2
Майдана
2
Майдана
11
Азеведо
13
Артур
2
2
13
Артур
30
Патрик
13
Конти
13
Конти
30
Патрик
27
37
Эвералдо
37
Эвералдо
27
19
Энрике
99
99
19
Энрике
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Америка Минейро
33
Ренан
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
22
Kelvin
ЦФ
75
Родригиньо
ЦП
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
12
Robson
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
22
Kelvin
ЦФ
Остались в запасе
75
Родригиньо
ЦП
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
12
Robson
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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