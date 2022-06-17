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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 17 июня 2022
Палмейрас
17.06.2022, пятница, 00:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
4 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
42'
З. Рафаэль
44'
Г. Гомес
45'
Г. Скарпа
45+4'
Г. Гомес
29'
Д. Чурин
79'
Д. Чурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
79'
ГОЛ! 4:2!
Д. Чурин
77'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Г. Баральяс
74'
Красная карточка
А. Энрике
Замена
Майке
️️️️
Луан
71'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
71'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Скарпа
60'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Г. Верон
60'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
59'
Желтая карточка
З. Рафаэль
50'
46'
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
46'
Замена
Айртон
️️️️
Л. Фернандо
ГОЛ! 4:1!
Г. Гомес
45'
+4
ГОЛ! 3:1!
Г. Скарпа
Пас отдал
Г. Верон
45'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гомес
Пас отдал
Луан
44'
ГОЛ! 1:1!
З. Рафаэль
Пас отдал
Г. Верон
42'
39'
Желтая карточка
Д. Чурин
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чурин
Желтая карточка
Данило
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
16
Эдсон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
17
Риксон
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
13
Луан
26
Серкейра
15
Гомес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
27
Верон
3-1-2-2-2
1
Роналдо
2
Хайнер
40
Менезес
12
Жефферсон
17
Фрейтас
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
17
Жоржиньо
9
Чурин
16
Эдсон
13
Луан
12
Майке
12
Майке
13
Луан
10
Скарпа
20
Атуэста
20
Атуэста
10
Скарпа
8
Данило
25
Менино
25
Менино
8
Данило
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
27
Верон
77
Лопес
77
Лопес
27
Верон
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
44
Баральяс
35
Фернандо
35
Фернандо
44
Баральяс
19
Фернандо
11
Айртон
11
Айртон
19
Фернандо
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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