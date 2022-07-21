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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 21 июля 2022
Атлетико Паранаэнсе
21.07.2022, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
9'
Т. Куэльо
14'
А. Каноббио
49'
Д. Теранс
90+5'
Л. Читтадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
ГОЛ! 4:0!
Л. Читтадини
90'
+5
Желтая карточка
В. Роке
87'
Желтая карточка
Д. Теранс
84'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Д. Теранс
84'
83'
Замена
Рикардиньо
️️️️
М. Фрейтас
Замена
П. Энрике
️️️️
Т. Куэльо
72'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Эрик
72'
Желтая карточка
Т. Куэльо
71'
Замена
В. Роке
️️️️
А. Каноббио
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Теранс
Пас отдал
Т. Куэльо
49'
46'
Замена
Шейлон
️️️️
Айртон
46'
Замена
Жефферсон
️️️️
А. Энрике
Замена
Ромуло
️️️️
Пабло
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Каноббио
Пас отдал
Д. Теранс
14'
ГОЛ! 1:0!
Т. Куэльо
Пас отдал
Келлвен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
16
Эдсон
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
27
Луан Полли
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
23
Dudu
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
16
Абнер
22
Эрнандес
5
Энрике
12
Келлвен
5
Моура
14
Эрик
28
Куэльо
80
Теранс
17
Каноббио
92
Пабло
3-2-2-2-1
1
Роналдо
2
Хайнер
4
Вандерсон
6
Энрике
16
Эдсон
17
Фрейтас
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
11
Айртон
9
Чурин
28
Куэльо
13
Энрике
13
Энрике
28
Куэльо
14
Эрик
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Эрик
80
Теранс
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Теранс
17
Каноббио
9
Роке
9
Роке
17
Каноббио
92
Пабло
40
Ромуло
40
Ромуло
92
Пабло
6
Энрике
12
Жефферсон
12
Жефферсон
6
Энрике
11
Айртон
7
Шейлон
7
Шейлон
11
Айртон
17
Фрейтас
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
17
Фрейтас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Марлос
ПВ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
27
Луан Полли
ВР
35
Эдсон Фернандо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Марлос
ПВ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
35
Эдсон Фернандо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
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Вчера, 16:59
10
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24 ноября
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