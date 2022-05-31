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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 31 мая 2022
Интернасьонал
31.05.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
12'
Вандерсон
79'
Д. Чурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
90'
+2
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Жоржиньо
90'
+1
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
П. Энрике
84'
Замена
Уэсли
️️️️
Вандерсон
83'
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чурин
75'
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
73'
Желтая карточка
Хайнер
Замена
Давид
️️️️
А. Патрик
64'
Замена
П. Энрике
️️️️
К. де Пена
64'
63'
Замена
Шейлон
️️️️
Г. Баральяс
Замена
Тайсон
️️️️
М. Кадорини
46'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
А. Патрик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Родриго Дурадо
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
12
Жефферсон
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Лукас Лима
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
4-1-2-3
42
Даниэл
6
Рене
4
Мендес
44
Витао
14
Бустос
88
Эденилсон
14
де Пена
10
Патрик
99
Кадорини
13
Дурадо
94
Вандерсон
2-1-1-5
1
Роналдо
40
Менезес
4
Вандерсон
44
Баральяс
10
Рато
2
Хайнер
9
Чурин
11
Айртон
17
Жоржиньо
17
Фрейтас
10
Патрик
7
Давид
7
Давид
10
Патрик
99
Кадорини
11
Тайсон
11
Тайсон
99
Кадорини
14
де Пена
7
Энрике
7
Энрике
14
де Пена
94
Вандерсон
7
Уэсли
7
Уэсли
94
Вандерсон
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
17
Жоржиньо
35
Фернандо
35
Фернандо
17
Жоржиньо
44
Баральяс
7
Шейлон
7
Шейлон
44
Баральяс
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
33
Ренан
ВР
18
Лукас Лима
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
18
Лукас Лима
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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