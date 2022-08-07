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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Брагантино
Атлетико Гойяненсе - Брагантино: обзор матча 07 августа 2022
Атлетико Гойяненсе
07.08.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
52'
М. Фрейтас
60'
Д. Чурин
86'
Л. Кандидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Брагантино
86'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кандидо
78'
Замена
Рамон
️️️️
R.
Замена
Келвин
️️️️
Айртон
76'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Жефферсон
76'
Замена
А. Энрике
️️️️
В. Маранхао
75'
67'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Л. Эвангелиста
67'
Замена
Рамирес
️️️️
Хелиньо
67'
Замена
Йоран
️️️️
Ж. Уртадо
Замена
Рхалдней
️️️️
Пеглоу
66'
Желтая карточка
Пеглоу
64'
ГОЛ! 2:0!
Д. Чурин
Пас отдал
Пеглоу
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрейтас
Пас отдал
В. Рато
52'
46'
Замена
Соррисо
️️️️
Б. Пракседес
Замена
Д. Чурин
️️️️
Рикардиньо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Гойяненсе
12
Léo Medeiros
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ЦП
16
Michel Custódio
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
19
Йоран
ЦП
7
Соррисо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3-2-2-3
33
Ренан
12
Жефферсон
34
Газал
4
Вандерсон
5
Маранхао
17
Фрейтас
11
Айртон
10
Рато
39
Рикардиньо
7
Пеглоу
23
4-1-3-3
13
Адерлан
4
Натан
3
Ортис
36
Кандидо
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
25
Пракседес
37
Артур
9
Уртадо
31
1
Клейтон
5
Маранхао
6
Энрике
6
Энрике
5
Маранхао
12
Жефферсон
35
Фернандо
35
Фернандо
12
Жефферсон
7
Пеглоу
5
Рхалдней
5
Рхалдней
7
Пеглоу
11
Айртон
71
Келвин
71
Келвин
11
Айртон
39
Рикардиньо
9
Чурин
9
Чурин
39
Рикардиньо
31
13
Рамон
13
Рамон
31
11
Хелиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
11
Хелиньо
9
Уртадо
19
Йоран
19
Йоран
9
Уртадо
25
Пракседес
7
Соррисо
7
Соррисо
25
Пракседес
30
Эвангелиста
96
Эдуардо
96
Эдуардо
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
12
Léo Medeiros
ВР
4
Камутанга
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
16
Michel Custódio
ЦФ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
12
Léo Medeiros
ВР
4
Камутанга
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
16
Michel Custódio
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Брагантино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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