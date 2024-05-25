Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Суттер - статистика

Завершил карьеру
18 января 1999 (27), Санкт-Галлен
#6 | Полузащитник
172 см
Швейцария
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Галлен
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
25.05.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
1 : 3
20.05.2024
Санкт-Галлен
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
3 : 0
16.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
12.05.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
0 : 1
04.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Цюрих
0 : 1
21.04.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
3 : 3
04.04.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
01.04.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
09.03.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 0
02.03.2024
Санкт-Галлен
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
24.02.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
17.02.2024
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Базель
1 : 0
11.02.2024
Санкт-Галлен
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Люцерн
1 : 0
04.02.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Санкт-Галлен
0 : 2
31.01.2024
Серветт
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Санкт-Галлен
0 : 4
28.01.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
20.01.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
3 : 0
09.12.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
06.12.2023
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
2 : 0
26.11.2023
Санкт-Галлен
1' - 16'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
4 : 2
11.11.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 3
05.11.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
28.10.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
2 : 1
22.10.2023
Санкт-Галлен
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
07.10.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Ивердон
1 : 0
01.10.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
27.09.2023
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.09.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
02.09.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Цюрих
1 : 1
26.08.2023
Санкт-Галлен
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
1 : 1
12.08.2023
Санкт-Галлен
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
06.08.2023
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лугано
1 : 0
29.07.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+