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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Санкт-Галлен
Люцерн - Санкт-Галлен: обзор матча 04 февраля 2024
Люцерн
04.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
71'
Т. Клидже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Санкт-Галлен
Желтая карточка
П. Лорец
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Л. Гертлер
86'
Желтая карточка
C. Konietzke
83'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
А. Диаби
83'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Б. Тома
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Т. Клидже
76'
ГОЛ! 1:0!
Т. Клидже
Пас отдал
Д. Ульрих
71'
68'
Желтая карточка
А. Вальчи
Замена
L. Meyer
️️️️
S. Ottiger
68'
62'
Желтая карточка
К. Витциг
Желтая карточка
Л. Жакес
62'
Замена
С. Шадер
️️️️
Т. Оку
57'
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
57'
Замена
Н. Хаас
️️️️
L. Winkler
57'
56'
Замена
C. Konietzke
️️️️
Л. Гертлер
17'
Желтая карточка
А. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
10
Тедди Оку
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
69
Софьян Шадер
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
7
Макс Майер
АП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
14
Жакес
4
Лефгрен
6
Симани
2
30
Яшари
29
26
Кадак
19
Ульрих
18
Клидже
10
Оку
2-3-2-3
1
Зиги
5
Вальчи
46
Дзанотти
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
22
Шмидт
7
Витциг
10
Шуберт
77
Аколо
15
Диаби
2
5
5
2
29
32
Хаас
32
Хаас
29
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
10
Оку
69
Шадер
69
Шадер
10
Оку
18
Клидже
27
Виллигер
27
Виллигер
18
Клидже
16
Гертлер
26
26
16
Гертлер
24
Тома
10
Мамбимби
10
Мамбимби
24
Тома
15
Диаби
11
11
15
Диаби
Остались в запасе
Люцерн
Санкт-Галлен
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Санкт-Галлен
2
5
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
338
398
Сейвы
4
2
Точность передач %
65
73
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
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