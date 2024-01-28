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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 28 января 2024
Санкт-Галлен
28.01.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Лугано
45'
Д. Саббатини
73'
Ж. Целар
80'
У. Бизлими
90+3'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
Желтая карточка
Ф. Мамбимби
90'
+4
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Ж. Целар
Пас отдал
А. Дюррер
90'
+1
Желтая карточка
А. Сайпи
87'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Д. Эспиноса
Замена
А. Диаби
️️️️
N. Duus Moller
86'
80'
ГОЛ! 0:3!
У. Бизлими
Пас отдал
Ж. Целар
77'
Желтая карточка
Ш. Влади
77'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
Я. Чиминьяни
77'
Замена
Х. Маю
️️️️
Ш. Влади
73'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Целар
Пас отдал
А. Гргич
71'
Желтая карточка
Д. Саббатини
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
А. Шмидт
69'
57'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Р. Мачек
56'
Замена
К. Хайризи
️️️️
А. Эль-Вафи
Желтая карточка
Ф. Шуберт
51'
47'
Желтая карточка
А. Эль-Вафи
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ч. Аколо
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саббатини
Пас отдал
Ш. Влади
Замена
N. Duus Moller
️️️️
В. Геббельс
16'
Красная карточка
Л. Гертлер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Лугано
99
Diego Mina
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
48
Romeo Morandi
ЦП
3-3-2-2
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
69
Геббельс
22
Шмидт
77
Аколо
36
Окороджи
4-3-1-2
1
Сайпи
4
Эспиноса
17
Маи
21
Хайдари
22
Эль-Вафи
8
Гргич
28
Мачек
14
Саббатини
21
Чиминьяни
9
Целар
19
Влади
15
Диаби
15
Диаби
77
Аколо
10
Шуберт
10
Шуберт
77
Аколо
69
Геббельс
11
11
69
Геббельс
22
Шмидт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
22
Шмидт
21
Чиминьяни
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
21
Чиминьяни
22
Эль-Вафи
28
Хайризи
28
Хайризи
22
Эль-Вафи
4
Эспиноса
22
Дюррер
22
Дюррер
4
Эспиноса
28
Мачек
25
Бизлими
25
Бизлими
28
Мачек
19
Влади
14
Маю
14
Маю
19
Влади
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
Главный тренер
Петер Цайдлер
99
Diego Mina
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
48
Romeo Morandi
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
48
Romeo Morandi
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
3
1
4
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
260
511
Сейвы
3
0
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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