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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 25 мая 2024
Санкт-Галлен
25.05.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Цюрих
16'
Ч. Аколо
24'
Н. Райхмут
44'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
Желтая карточка
Й. Станич
90'
+8
89'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Герреро
89'
Замена
C. Tsawa
️️️️
А. Маркезано
89'
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Барни
Желтая карточка
К. Витциг
85'
84'
Желтая карточка
Д. Барни
79'
Желтая карточка
М. Криезиу
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
А. Шмидт
78'
Замена
Й. Станич
️️️️
Ч. Аколо
78'
56'
Замена
С. Ходжа
️️️️
Н. Райхмут
47'
Желтая карточка
Н. Райхмут
Замена
В. Геббельс
️️️️
Б. Тома
46'
Желтая карточка
А. Вальчи
45'
+3
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Маркезано
Желтая карточка
Ч. Аколо
26'
24'
ГОЛ! 1:1!
Н. Райхмут
Пас отдал
А. Маркезано
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
К. Витциг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
2-3-2-3
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
36
Окороджи
17
Милошевич
2-3-3-2
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
70
Райхмут
18
Барни
77
Аколо
4
Станич
4
Станич
77
Аколо
24
Тома
69
Геббельс
69
Геббельс
24
Тома
22
Шмидт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
22
Шмидт
3
Герреро
5
Дапрела
5
Дапрела
3
Герреро
19
Маркезано
16
16
19
Маркезано
70
Райхмут
3
Ходжа
3
Ходжа
70
Райхмут
18
Барни
18
Сантини
18
Сантини
18
Барни
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
4
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
13
Офсайды
1
4
Количество передач
402
411
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
11
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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