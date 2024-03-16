Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Санкт-Галлен
Грассхоппер - Санкт-Галлен: обзор матча 16 марта 2024
Грассхоппер
16.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
80'
Б. Финк
45+1'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Санкт-Галлен
Желтая карточка
М. Паскочи
90'
+2
83'
Замена
А. Диаби
️️️️
М. Дзанотти
83'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
В. Геббельс
ГОЛ! 1:1!
Б. Финк
80'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
О. Батиста Майер
79'
Желтая карточка
Б. Финк
76'
74'
Желтая карточка
К. Витциг
73'
Замена
В. Руис
️️️️
Г. Карлен
Желтая карточка
Ф. Ходжа
70'
Замена
Б. Финк
️️️️
П. Шурпф
66'
60'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ч. Аколо
Замена
Ф. Момо
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
57'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Д. Камери
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ч. Аколо
31'
Желтая карточка
М. Дзанотти
Желтая карточка
П. Шурпф
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
70
Дижон Камери
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
2-5-2-1
71
Хаммел
3
Паскочи
15
Секо
4
Тоберс
6
Абраши
11
Шурпф
7
Батиста Майер
7
Нденг
77
де Карвальо Феррейра
70
Камери
11
3-2-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
16
Гертлер
64
Стеванович
22
Шмидт
13
Карлен
69
Геббельс
77
Аколо
7
Витциг
70
Камери
19
Ходжа
19
Ходжа
70
Камери
7
Батиста Майер
12
Бабунски
12
Бабунски
7
Батиста Майер
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
22
Момо
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
21
Финк
21
Финк
11
Шурпф
13
Карлен
30
Руис
30
Руис
13
Карлен
77
Аколо
81
Фон Мос
81
Фон Мос
77
Аколо
46
Дзанотти
15
Диаби
15
Диаби
46
Дзанотти
69
Геббельс
10
Шуберт
10
Шуберт
69
Геббельс
Остались в запасе
Грассхоппер
Санкт-Галлен
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Санкт-Галлен
4
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
2
3
Офсайды
1
2
Количество передач
112
118
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Санкт-Галлен
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+