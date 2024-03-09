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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 09 марта 2024
Санкт-Галлен
09.03.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Лугано
3'
Ч. Аколо
13'
В. Геббельс
10'
Ж. Целар
47'
М. Бельхадж Махмуд
80'
У. Бизлими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
Желтая карточка
К. Витциг
90'
+6
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ч. Аколо
84'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ч. Окороджи
83'
Замена
В. Руис
️️️️
Б. Тома
83'
80'
ГОЛ! 2:3!
У. Бизлими
Пас отдал
Х. Маю
77'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Р. Мачек
77'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Ж. Целар
70'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Боттани
69'
Замена
Х. Маю
️️️️
Я. Чиминьяни
Замена
Л. Гертлер
️️️️
Ю. Фон Мос
65'
Замена
А. Шмидт
️️️️
В. Геббельс
65'
59'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
Л. Лукас Маи
47'
ГОЛ! 2:2!
М. Бельхадж Махмуд
Пас отдал
У. Бизлими
45'
+2
Желтая карточка
А. Сайпи
23'
Желтая карточка
А. Гргич
ГОЛ! 2:1!
В. Геббельс
13'
10'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Целар
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
В. Геббельс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
(К)
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
16
Лукас Гертлер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
2-2-3-3
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
64
Стеванович
24
Тома
69
Геббельс
7
Витциг
81
Фон Мос
77
Аколо
36
Окороджи
15
Диаби
4-3-1-2
1
Сайпи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
17
Маи
28
Хайризи
25
Бизлими
8
Гргич
28
Мачек
21
Чиминьяни
10
Боттани
9
Целар
24
Тома
30
Руис
30
Руис
24
Тома
81
Фон Мос
16
Гертлер
16
Гертлер
81
Фон Мос
69
Геббельс
22
Шмидт
22
Шмидт
69
Геббельс
36
Окороджи
10
Шуберт
10
Шуберт
36
Окороджи
77
Аколо
11
11
77
Аколо
28
Мачек
4
Эспиноса
4
Эспиноса
28
Мачек
17
Маи
14
Саббатини
14
Саббатини
17
Маи
21
Чиминьяни
14
Маю
14
Маю
21
Чиминьяни
10
Боттани
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
19
Влади
19
Влади
9
Целар
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
Главный тренер
Петер Цайдлер
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
1
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
239
573
Сейвы
3
1
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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