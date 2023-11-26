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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 26 ноября 2023
Базель
26.11.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
11'
А. Каде
70'
Ф. ван Бремен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Санкт-Галлен
90'
+1
Желтая карточка
А. Вальчи
81'
Желтая карточка
Л. Гертлер
81'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Б. Тома
Замена
К. Рюгг
️️️️
М. Дрегер
77'
74'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ч. Аколо
ГОЛ! 2:0!
Ф. ван Бремен
Пас отдал
Д. Шмид
70'
Замена
Д. Йованович
️️️️
Д. Дубасен
57'
46'
Замена
Л. Гертлер
️️️️
Г. Карлен
43'
Желтая карточка
А. Шмидт
Желтая карточка
Т. Джака
38'
16'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
П. Суттер
Желтая карточка
А. Каде
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Каде
Пас отдал
Д. Шмид
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
АП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
16
Лукас Гертлер
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Хитц
4
ван Бремен
37
Дрегер
12
Вейга
31
Шмид
21
Дубасен
20
Фрай
34
Джака
30
Каде
11
Барри
33
2-3-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
4
Станич
6
Суттер
24
Тома
88
Квинтийя
22
Шмидт
7
Витциг
69
Геббельс
77
Аколо
13
Карлен
37
Дрегер
27
Рюгг
27
Рюгг
37
Дрегер
21
Дубасен
99
Йованович
99
Йованович
21
Дубасен
13
Карлен
16
Гертлер
16
Гертлер
13
Карлен
6
Суттер
36
Окороджи
36
Окороджи
6
Суттер
24
Тома
10
Шуберт
10
Шуберт
24
Тома
77
Аколо
11
11
77
Аколо
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Хайко Фогель
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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