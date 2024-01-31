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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 31 января 2024
Санкт-Галлен
31.01.2024, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Серветт
19'
Й. Станич (АГ)
26'
А. Антунес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
90'
Замена
Т. Уаттара
️️️️
Д. Кутеса
Желтая карточка
М. Дзанотти
88'
86'
Желтая карточка
К. Цунемото
85'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
А. Антунес
Желтая карточка
C. Konietzke
79'
Замена
П. Суттер
️️️️
Ч. Окороджи
79'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Б. Тома
75'
Замена
К. Витциг
️️️️
А. Шмидт
68'
56'
Замена
Т. Маньин
️️️️
Ж. Гуйемено
56'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Б. Болла
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
N. Duus Moller
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Антунес
Пас отдал
Д. Кутеса
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Станич
16'
Желтая карточка
Б. Болла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-3-1-3
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
64
Стеванович
88
Квинтийя
24
Тома
22
Шмидт
36
Окороджи
11
77
Аколо
3-2-3-2
18
Малл
19
Северен
4
Руй
77
Болла
6
Цунемото
18
Мазику
8
Конья
5
Ондуа
21
Гуйемено
8
Антунес
7
Кутеса
22
Шмидт
7
Витциг
7
Витциг
22
Шмидт
36
Окороджи
6
Суттер
6
Суттер
36
Окороджи
11
10
Шуберт
10
Шуберт
11
24
Тома
10
Мамбимби
10
Мамбимби
24
Тома
21
Гуйемено
2
Маньин
2
Маньин
21
Гуйемено
8
Антунес
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Антунес
7
Кутеса
77
Уаттара
77
Уаттара
7
Кутеса
77
Болла
27
Кривелли
27
Кривелли
77
Болла
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
32
Жереми Фрик
ВР
9
Мирослав Стеванович
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
9
Мирослав Стеванович
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
488
325
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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