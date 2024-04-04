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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен: обзор матча 04 апреля 2024
Лозанна-Спорт
04.04.2024, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
34'
Н. Дюсенн
78'
Д. Ррудхани
86'
Д. Ррудхани (П)
7'
Ч. Аколо
24'
Ж. Квинтийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Замена
К. Каблан
️️️️
Д. Ррудхани
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Ррудхани
86'
84'
Желтая карточка
А. Диаби
ГОЛ! 2:2!
Д. Ррудхани
Пас отдал
J. Roche
78'
Замена
Б. Лабе
️️️️
А. Бернед
72'
Замена
Р. Илие
️️️️
Ф. Диабате
72'
67'
Желтая карточка
Й. Станич
67'
Замена
А. Диаби
️️️️
Й. Станич
67'
Замена
Б. Тома
️️️️
В. Руис
Желтая карточка
R. Giger
58'
54'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
Ж. Квинтийя
Замена
J. Roche
️️️️
О. Кустодио
46'
Замена
А. Саншеш
️️️️
С. Пафунди
46'
ГОЛ! 1:2!
Н. Дюсенн
Пас отдал
M. Poaty
34'
24'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Квинтийя
Пас отдал
Ч. Аколо
Желтая карточка
С. Пафунди
19'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
24
Jamie Roche
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
5
Дабанли
10
Кустодио
77
Ррудхани
24
Бернед
18
20
Пафунди
9
Сене
34
Диабате
2-4-3-1
1
Зиги
5
Вальчи
4
Станич
6
Суттер
64
Стеванович
88
Квинтийя
30
Руис
22
Шмидт
7
Витциг
69
Геббельс
77
Аколо
77
Ррудхани
22
Каблан
22
Каблан
77
Ррудхани
10
Кустодио
24
24
10
Кустодио
20
Пафунди
10
Саншеш
10
Саншеш
20
Пафунди
34
Диабате
8
Илие
8
Илие
34
Диабате
24
Бернед
96
Лабе
96
Лабе
24
Бернед
30
Руис
24
Тома
24
Тома
30
Руис
88
Квинтийя
36
Окороджи
36
Окороджи
88
Квинтийя
4
Станич
15
Диаби
15
Диаби
4
Станич
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
2
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
427
316
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
Вадуц
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Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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