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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 11 февраля 2024
Базель
11.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Санкт-Галлен
Замена
К. Рюгг
️️️️
Б. Кололли
86'
85'
Замена
J. Parente
️️️️
Ч. Окороджи
74'
Замена
C. Konietzke
️️️️
П. Суттер
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
А. Шмидт
Замена
Ф. ван Бремен
️️️️
Ф. Фрай
57'
54'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ф. Шуберт
Замена
Т. Джака
️️️️
А. Каде
53'
Красная карточка
Р. Вейга
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
(К)
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
62
Fabio Lymann
ЦП
31
Jason Parente
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хитц
3
Вуйоз
7
Авдуллаху
37
Баришич
12
Вейга
31
Шмид
20
Фрай
10
Кололли
30
Каде
11
Барри
33
3-3-1-3
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
6
Суттер
24
Тома
64
Стеванович
22
Шмидт
36
Окороджи
77
Аколо
10
Шуберт
20
Фрай
4
ван Бремен
4
ван Бремен
20
Фрай
10
Кололли
27
Рюгг
27
Рюгг
10
Кололли
30
Каде
34
Джака
34
Джака
30
Каде
6
Суттер
26
26
6
Суттер
36
Окороджи
31
31
36
Окороджи
22
Шмидт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
22
Шмидт
10
Шуберт
11
11
10
Шуберт
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
62
Fabio Lymann
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
62
Fabio Lymann
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
1
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
13
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
389
459
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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