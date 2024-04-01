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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 01 апреля 2024
Санкт-Галлен
01.04.2024, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
42'
А. Вальчи
90+3'
Л. Виллигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Виллигер
Пас отдал
А. Яшари
Замена
А. Диаби
️️️️
Л. Гертлер
90'
86'
Желтая карточка
П. Дорн
86'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
А. Грбич
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
К. Витциг
84'
70'
Замена
Т. Клидже
️️️️
Т. Оку
70'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
Д. Симани
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ч. Аколо
66'
Желтая карточка
Й. Станич
58'
54'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
Л. Гертлер
54'
Желтая карточка
М. Дзанотти
51'
Замена
В. Руис
️️️️
Г. Карлен
46'
46'
Замена
Н. Белоко
️️️️
S. Ottiger
ГОЛ! 1:0!
А. Вальчи
Пас отдал
Ж. Квинтийя
42'
35'
Желтая карточка
S. Ottiger
21'
Желтая карточка
А. Грбич
Желтая карточка
В. Геббельс
19'
19'
Желтая карточка
Д. Симани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
3-2-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
13
Карлен
3-3-1-1-2
1
Лорец
4
Лефгрен
6
Симани
2
20
Дорн
14
Яшари
14
Жакес
17
Фридек
7
Майер
9
Грбич
10
Оку
13
Карлен
30
Руис
30
Руис
13
Карлен
77
Аколо
81
Фон Мос
81
Фон Мос
77
Аколо
7
Витциг
36
Окороджи
36
Окороджи
7
Витциг
16
Гертлер
15
Диаби
15
Диаби
16
Гертлер
2
16
Белоко
16
Белоко
2
6
Симани
19
Ульрих
19
Ульрих
6
Симани
9
Грбич
27
Виллигер
27
Виллигер
9
Грбич
10
Оку
18
Клидже
18
Клидже
10
Оку
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
4
5
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
332
393
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Зиттерштадион
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