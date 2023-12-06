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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Ивердон
Санкт-Галлен - Ивердон: обзор матча 06 декабря 2023
Санкт-Галлен
06.12.2023, среда, 20:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Ивердон
8'
В. Геббельс
16'
Ч. Аколо
29'
В. Геббельс
61'
А. Шмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Ивердон
70'
Желтая карточка
А. Сотье
66'
Замена
L.
️️️️
А. Лусиф
66'
Замена
М. Родригеш
️️️️
Р. Азеведо
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ч. Аколо
63'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Витциг
63'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
В. Геббельс
62'
ГОЛ! 4:0!
А. Шмидт
Пас отдал
К. Витциг
61'
ГОЛ! 3:0!
В. Геббельс
29'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
В. Геббельс
16'
13'
Желтая карточка
К. Оморуйи
ГОЛ! 1:0!
В. Геббельс
Пас отдал
Л. Гертлер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
3-2-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
13
Карлен
3-2-3-1
1
Бреза
13
Тижани
4
Дель Фабро
4
Маркеш
32
Сотье
6
10
Кеспедес
4
Корнесс
17
Азеведо
9
Оморуйи
7
Витциг
24
Тома
24
Тома
7
Витциг
77
Аколо
11
11
77
Аколо
69
Геббельс
10
Шуберт
10
Шуберт
69
Геббельс
17
Азеведо
19
Родригеш
19
Родригеш
17
Азеведо
12
Лусиф
28
28
12
Лусиф
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Ивердон
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Санкт-Галлен - Ивердон
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
10
Количество передач
341
417
Сейвы
4
7
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Зиттерштадион
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