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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 16 мая 2024
Янг Бойз
16.05.2024, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
51'
М. Элиа
71'
С. Иттен
90+4'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
С. Ганвула
90'
+6
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
С. Ганвула
90'
+4
Желтая карточка
Д. фон Бальмус
89'
Желтая карточка
М. Элиа
86'
Замена
Д. Мвука
️️️️
К. Имери
85'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
85'
82'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Витциг
Желтая карточка
Л. Блум
79'
Желтая карточка
Д. Хаджам
78'
75'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
А. Диаби
72'
Замена
В. Руис
️️️️
Ч. Аколо
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
Л. Блум
71'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ш. Ниасс
56'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Малес
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Элиа
Пас отдал
А. Аменда
51'
50'
Желтая карточка
М. Дзанотти
Желтая карточка
М. Камара
37'
34'
Желтая карточка
Л. Гертлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
4-1-2-3
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
12
Аменда
27
Блум
30
Имери
19
Ниасс
30
Лаупер
35
Ганвула
12
Элиа
19
Малес
2-3-1-4
1
Зиги
5
Вальчи
46
Дзанотти
16
Гертлер
88
Квинтийя
64
Стеванович
7
Витциг
36
Окороджи
17
Милошевич
77
Аколо
15
Диаби
35
Ганвула
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
35
Ганвула
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Лакомы
19
Ниасс
30
Имери
22
Мвука
22
Мвука
30
Имери
19
Малес
26
Иттен
26
Иттен
19
Малес
77
Аколо
30
Руис
30
Руис
77
Аколо
7
Витциг
24
Тома
24
Тома
7
Витциг
15
Диаби
10
Мамбимби
10
Мамбимби
15
Диаби
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
5
2
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
14
6
Нарушения
16
11
Офсайды
4
3
Количество передач
394
253
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
63
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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