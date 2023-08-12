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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 12 августа 2023
Серветт
12.08.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
6'
К. Бедья
81'
А. Вальчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Аколо
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Вальчи
Пас отдал
N. Duus Moller
77'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Б. Фазлийи
77'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ю. Фон Мос
77'
Замена
П. Суттер
️️️️
М. Дзанотти
Желтая карточка
Ж. Малл
75'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Х. Туати
73'
64'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
В. Геббельс
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
С. Руй
59'
Замена
Х. Туати
️️️️
Ж. Гуйемено
58'
Желтая карточка
Г. Ондуа
40'
Замена
Д. Дулин
️️️️
Д. Кутеса
38'
36'
Желтая карточка
А. Диаби
Желтая карточка
Д. Кутеса
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
Пас отдал
А. Барон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
30
Самба Леле Диба
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
4-3-1-2
18
Малл
19
Северен
4
Руй
6
Барон
3
Вуйоз
21
Гуйемено
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
2-3-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
46
Дзанотти
16
Гертлер
88
Квинтийя
23
Фазлийи
22
Шмидт
7
Витциг
69
Геббельс
15
Диаби
81
Фон Мос
4
Руй
68
Онгуене
68
Онгуене
4
Руй
7
Кутеса
28
Дулин
28
Дулин
7
Кутеса
Туати
30
Леле Диба
30
Леле Диба
Туати
21
Гуйемено
24
Туати
24
Туати
21
Гуйемено
46
Дзанотти
6
Суттер
6
Суттер
46
Дзанотти
69
Геббельс
77
Аколо
77
Аколо
69
Геббельс
81
Фон Мос
10
Шуберт
10
Шуберт
81
Фон Мос
23
Фазлийи
11
11
23
Фазлийи
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
78
Лео Бессон
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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Серветт
- : -
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21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
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