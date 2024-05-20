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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Санкт-Галлен
Винтертур - Санкт-Галлен: обзор матча 20 мая 2024
Винтертур
20.05.2024, понедельник, 19:00
Швейцария. Суперлига, группа A, 4 тур
1 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
84'
Н. Буркарт
12'
Ч. Аколо
31'
М. Дзанотти
85'
К. Витциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Винтертур - Санкт-Галлен
89'
Замена
П. Суттер
️️️️
М. Дзанотти
Замена
А. Дюррер
️️️️
М. Ди Джусто
87'
85'
ГОЛ! 1:3!
К. Витциг
Пас отдал
М. Дзанотти
ГОЛ! 1:2!
Н. Буркарт
84'
80'
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
С. Лтайеф
79'
Желтая карточка
A. Baroan
76'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Гантенбайн
75'
61'
Замена
В. Руис
️️️️
Б. Тома
61'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ч. Аколо
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Б. Стильхарт
46'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
А. Туркес
46'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
R. Arnold
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Дзанотти
Пас отдал
К. Витциг
12'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
К. Витциг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-3-2-2
1
Келлер
23
21
17
Гантенбайн
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
17
9
Туркес
2-3-2-3
1
Зиги
5
Вальчи
46
Дзанотти
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
22
Шмидт
7
Витциг
17
Милошевич
36
Окороджи
77
Аколо
16
33
Шаттин
33
Шаттин
16
11
Ди Джусто
22
Дюррер
22
Дюррер
11
Ди Джусто
4
Стильхарт
16
Шнайдер
16
Шнайдер
4
Стильхарт
17
Гантенбайн
10
Фофана
10
Фофана
17
Гантенбайн
9
Туркес
99
Буркарт
99
Буркарт
9
Туркес
24
Тома
30
Руис
30
Руис
24
Тома
46
Дзанотти
6
Суттер
6
Суттер
46
Дзанотти
77
Аколо
69
Геббельс
69
Геббельс
77
Аколо
Остались в запасе
Винтертур
Санкт-Галлен
21
Markus Kuster
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Винтертур - Санкт-Галлен
2
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
498
417
Сейвы
7
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
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