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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 02 марта 2024
Серветт
02.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
13'
Т. Конья
84'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
87'
Замена
П. Суттер
️️️️
А. Шмидт
Замена
Й. Северен
️️️️
А. Антунес
87'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Гуйемено
84'
82'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Б. Тома
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Д. Кутеса
68'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Кривелли
68'
67'
Замена
В. Руис
️️️️
В. Геббельс
Замена
Т. Маньин
️️️️
Б. Мазику
60'
46'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ч. Окороджи
41'
Желтая карточка
А. Вальчи
ГОЛ! 1:0!
Т. Конья
Пас отдал
К. Цунемото
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
(К)
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
4-3-2-1
18
Малл
18
Мазику
4
Руй
6
Бронн
6
Цунемото
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
8
Антунес
27
Кривелли
2-2-3-3
1
Зиги
5
Вальчи
46
Дзанотти
64
Стеванович
24
Тома
22
Шмидт
7
Витциг
69
Геббельс
15
Диаби
36
Окороджи
77
Аколо
8
Антунес
19
Северен
19
Северен
8
Антунес
18
Мазику
2
Маньин
2
Маньин
18
Мазику
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
7
Кутеса
20
Нисимура
20
Нисимура
7
Кутеса
69
Геббельс
30
Руис
30
Руис
69
Геббельс
22
Шмидт
6
Суттер
6
Суттер
22
Шмидт
36
Окороджи
81
Фон Мос
81
Фон Мос
36
Окороджи
24
Тома
10
Шуберт
10
Шуберт
24
Тома
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
1
Всего ударов по воротам
21
20
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
360
418
Сейвы
4
5
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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