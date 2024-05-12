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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 12 мая 2024
Санкт-Галлен
12.05.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
31'
А. Вальчи
25'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
90'
Замена
А. Барон
️️️️
Т. Конья
Желтая карточка
Л. Гертлер
87'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
В. Геббельс
85'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Шмидт
85'
77'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
А. Антунес
77'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Кутеса
Замена
Б. Тома
️️️️
Ч. Аколо
72'
Желтая карточка
А. Вальчи
52'
46'
Замена
Т. Маньин
️️️️
К. Цунемото
Желтая карточка
М. Дзанотти
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Вальчи
Пас отдал
Ж. Квинтийя
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конья
21'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Кривелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-3-3-1
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
64
Стеванович
88
Квинтийя
16
Гертлер
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
3-2-2-2-1
32
Фрик
19
Северен
4
Руй
6
Бронн
6
Цунемото
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
7
Кутеса
27
Кривелли
77
Аколо
24
Тома
24
Тома
77
Аколо
69
Геббельс
10
Шуберт
10
Шуберт
69
Геббельс
22
Шмидт
36
Окороджи
36
Окороджи
22
Шмидт
8
Конья
6
Барон
6
Барон
8
Конья
7
Кутеса
77
Болла
77
Болла
7
Кутеса
6
Цунемото
2
Маньин
2
Маньин
6
Цунемото
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
8
Антунес
20
Нисимура
20
Нисимура
8
Антунес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
18
Жоэль Малл
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
3
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
1
Количество передач
482
304
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
9
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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