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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт: обзор матча 02 сентября 2023
Санкт-Галлен
02.09.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
74'
Ф. Шуберт
90'
Б. Лабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
90'
+8
Желтая карточка
Н. Дюсенн
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Лабе
Пас отдал
Р. Илие
88'
Замена
T. Coyle
️️️️
А. Саншеш
88'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
А. Бернед
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ю. Фон Мос
86'
82'
Замена
M. Poaty
️️️️
К. Каблан
82'
Замена
Р. Илие
️️️️
S. Grippo
79'
Желтая карточка
О. Кустодио
Желтая карточка
Ф. Шуберт
79'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
79'
79'
Желтая карточка
К. Каблан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шуберт
Пас отдал
К. Витциг
74'
65'
Замена
Б. Лабе
️️️️
J. Roche
61'
Вторая желтая
К. Сене
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
В. Геббельс
60'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ч. Аколо
60'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ч. Окороджи
46'
Желтая карточка
Ч. Окороджи
45'
+1
40'
Желтая карточка
К. Сене
Желтая карточка
Б. Фазлийи
33'
Желтая карточка
А. Вальчи
33'
Желтая карточка
М. Дзанотти
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Лозанна-Спорт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
2-2-3-3
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
88
Квинтийя
23
Фазлийи
69
Геббельс
7
Витциг
81
Фон Мос
77
Аколо
36
Окороджи
15
Диаби
3-1-2-4
30
Летица
3
Дюсенн
22
Каблан
34
10
Кустодио
24
Бернед
24
2
51
Хушич
10
Саншеш
9
Сене
69
Геббельс
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
69
Геббельс
36
Окороджи
22
Шмидт
22
Шмидт
36
Окороджи
81
Фон Мос
11
11
81
Фон Мос
77
Аколо
10
Шуберт
10
Шуберт
77
Аколо
22
Каблан
18
18
22
Каблан
24
Бернед
7
Кукурузович
7
Кукурузович
24
Бернед
2
8
Илие
8
Илие
2
10
Саншеш
11
11
10
Саншеш
24
96
Лабе
96
Лабе
24
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
3
M. Nuhu
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
6
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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1 : 0
11.10.2026
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