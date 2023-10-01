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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Санкт-Галлен
Ивердон - Санкт-Галлен: обзор матча 01 октября 2023
Ивердон
01.10.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
28'
А. Махиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Санкт-Галлен
90'
+3
Вторая желтая
М. Дзанотти
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
К. Маркеш
90'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
К. Лунгойи
89'
84'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Б. Фазлийи
Замена
Р. Азеведо
️️️️
А. Махиус
83'
Замена
М. Родригеш
️️️️
В. Тасар
76'
71'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Диаби
65'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ф. Шуберт
65'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ю. Фон Мос
Желтая карточка
В. Тасар
58'
Желтая карточка
А. Лусиф
55'
44'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
35'
Желтая карточка
Б. Тома
ГОЛ! 1:0!
А. Махиус
Пас отдал
А. Сотье
28'
17'
Желтая карточка
М. Дзанотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
27
Варол Тасар
ПП
18
Аймен Махиус
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
19
Мауро Родригеш
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
3-2-1-3
1
Бреза
6
12
Лусиф
4
Маркеш
13
Тижани
32
Сотье
27
Тасар
11
Лунгойи
28
18
Махиус
2-3-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
46
Дзанотти
24
Тома
88
Квинтийя
23
Фазлийи
81
Фон Мос
7
Витциг
22
Шмидт
15
Диаби
10
Шуберт
18
Махиус
17
Азеведо
17
Азеведо
18
Махиус
4
Маркеш
10
Кеспедес
10
Кеспедес
4
Маркеш
27
Тасар
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Тасар
11
Лунгойи
9
Оморуйи
9
Оморуйи
11
Лунгойи
23
Фазлийи
10
Мамбимби
10
Мамбимби
23
Фазлийи
15
Диаби
36
Окороджи
36
Окороджи
15
Диаби
81
Фон Мос
77
Аколо
77
Аколо
81
Фон Мос
10
Шуберт
11
11
10
Шуберт
Остались в запасе
Ивердон
Санкт-Галлен
22
Kevin Martin
ВР
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Ивердон - Санкт-Галлен
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
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