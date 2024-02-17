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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Винтертур
Санкт-Галлен - Винтертур: обзор матча 17 февраля 2024
Санкт-Галлен
17.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Винтертур
6'
Й. Милошевич
57'
Б. Тома
46'
Б. Фофана
77'
Н. Буркарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Винтертур
90'
+3
Желтая карточка
Т. Корбас
88'
Желтая карточка
Н. Буркарт
86'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Б. Фофана
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ч. Аколо
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
Н. Буркарт
Пас отдал
А. Гантенбайн
74'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
Т. Шаттин
73'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
М. Ди Джусто
72'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
А. Янкевиц
Вторая желтая
М. Дзанотти
71'
70'
Желтая карточка
R. Arnold
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ю. Фон Мос
70'
ГОЛ! 2:1!
Б. Тома
Пас отдал
К. Витциг
57'
Желтая карточка
М. Дзанотти
49'
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фофана
Пас отдал
Л. Дзуффи
Замена
Б. Тома
️️️️
П. Суттер
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Милошевич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
(К)
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
26
Corsin Konietzke
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
3-2-1-4
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
64
Стеванович
6
Суттер
7
Витциг
15
Диаби
77
Аколо
17
Милошевич
36
Окороджи
4-2-3
1
Келлер
17
Гантенбайн
24
Сидлер
23
33
Шаттин
16
7
Дзуффи
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
10
Фофана
6
Суттер
24
Тома
24
Тома
6
Суттер
81
Фон Мос
81
Фон Мос
Фон Мос
10
Мамбимби
10
Мамбимби
Фон Мос
77
Аколо
10
Шуберт
10
Шуберт
77
Аколо
10
Фофана
14
Корбас
14
Корбас
10
Фофана
45
Янкевиц
4
Стильхарт
4
Стильхарт
45
Янкевиц
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
33
Шаттин
99
Буркарт
99
Буркарт
33
Шаттин
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Винтертур
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Санкт-Галлен - Винтертур
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
7
Количество передач
364
469
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
75
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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