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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 06 августа 2023
Санкт-Галлен
06.08.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
68'
К. Витциг
74'
А. Вальчи
50'
Я. Кадак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
90'
+6
Желтая карточка
М. Майер
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
К. Витциг
90'
86'
Желтая карточка
К. Адеми
Желтая карточка
Ф. Шуберт
85'
Пенальти не реализован!
Ч. Аколо
77'
76'
Замена
Т. Оку
️️️️
Л. Жакес
ГОЛ! 2:1!
А. Вальчи
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Витциг
Пас отдал
Ж. Квинтийя
68'
66'
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Б. Фазлийи
62'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
В. Геббельс
62'
62'
Замена
М. Фридек
️️️️
L. Meyer
62'
Замена
А. Яшари
️️️️
К. Спадануда
61'
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
50'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кадак
Пас отдал
Л. Виллигер
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
33'
30'
Желтая карточка
Л. Жакес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
16
Ники Белоко
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
2-3-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
88
Квинтийя
23
Фазлийи
16
Гертлер
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
15
Диаби
81
Фон Мос
3-2-2-2-1
1
Лорец
30
Бека
5
14
Жакес
20
Дорн
6
Симани
16
Белоко
26
Кадак
19
Ульрих
17
Спадануда
27
Виллигер
7
Витциг
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
7
Витциг
69
Геббельс
77
Аколо
77
Аколо
69
Геббельс
23
Фазлийи
10
Шуберт
10
Шуберт
23
Фазлийи
17
Спадануда
30
Яшари
30
Яшари
17
Спадануда
5
17
Фридек
17
Фридек
5
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
14
Жакес
10
Оку
10
Оку
14
Жакес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
2
Severin Ottiger
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
2
Severin Ottiger
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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