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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 21 апреля 2024
Цюрих
21.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
79'
В. Геббельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
89'
Желтая карточка
Л. Гертлер
85'
Замена
Г. Карлен
️️️️
В. Геббельс
Замена
C. Ligue
️️️️
И. Мэттью
84'
Замена
Д. Барни
️️️️
А. Маркезано
84'
Желтая карточка
Ф. Рохнер
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
В. Геббельс
Пас отдал
Ж. Квинтийя
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
74'
Желтая карточка
Д. Окита
66'
61'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
В. Руис
Замена
Р. Консейсау
️️️️
А. Данте
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
20
Calixte Ligue
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
4-1-3-2
25
Брехнер
44
Данте
25
Катич
5
Дапрела
2
Камбери
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
7
Красники
14
Окита
2-4-1-3
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
24
Тома
88
Квинтийя
16
Гертлер
30
Руис
69
Геббельс
77
Аколо
15
Диаби
36
Окороджи
44
Данте
27
Консейсау
27
Консейсау
44
Данте
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
19
Маркезано
18
Барни
18
Барни
19
Маркезано
18
Мэттью
20
20
18
Мэттью
69
Геббельс
13
Карлен
13
Карлен
69
Геббельс
30
Руис
81
Фон Мос
81
Фон Мос
30
Руис
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
2
1
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
15
Офсайды
2
3
Количество передач
386
357
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
67
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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