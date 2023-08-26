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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 26 августа 2023
Цюрих
26.08.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
57'
Д. Окита
90+5'
Ф. Шуберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шуберт
Замена
М. Хорншух
️️️️
Д. Окита
90'
89'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
89'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Витциг
Желтая карточка
Р. Консейсау
79'
75'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
Ч. Аколо
75'
Замена
П. Суттер
️️️️
Ч. Окороджи
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Д. Барни
72'
65'
Желтая карточка
К. Витциг
59'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
В. Геббельс
ГОЛ! 1:0!
Д. Окита
57'
47'
Желтая карточка
Ч. Окороджи
Замена
А. Маркезано
️️️️
Ф. Рохнер
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ч. Аколо
Желтая карточка
Н. Катич
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
3
M. Nuhu
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
3-1-3-3
25
Брехнер
2
Камбери
5
Дапрела
25
Катич
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
27
Рохнер
18
Барни
3
Герреро
14
Окита
2-3-2-3
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
88
Квинтийя
23
Фазлийи
16
Гертлер
7
Витциг
69
Геббельс
15
Диаби
36
Окороджи
77
Аколо
14
Окита
16
Хорншух
16
Хорншух
14
Окита
18
Барни
27
Консейсау
27
Консейсау
18
Барни
27
Рохнер
19
Маркезано
19
Маркезано
27
Рохнер
36
Окороджи
6
Суттер
6
Суттер
36
Окороджи
69
Геббельс
81
Фон Мос
81
Фон Мос
69
Геббельс
7
Витциг
10
Шуберт
10
Шуберт
7
Витциг
77
Аколо
11
11
77
Аколо
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
3
M. Nuhu
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
3
M. Nuhu
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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