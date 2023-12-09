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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 09 декабря 2023
Янг Бойз
09.12.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
21'
Й. Станич (АГ)
33'
Ж. Нсаме
49'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
С. Лаупер
80'
Замена
Н. Перссон
️️️️
У. Гарсия
80'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Нсаме
73'
67'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Шмидт
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ф. Угринич
62'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Монтейру
62'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Л. Блум
49'
46'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Витциг
46'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
В. Геббельс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Л. Блум
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Станич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
4-3-3
16
фон Бальмус
25
Гарсия
23
Бенито
12
Аменда
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
23
Угринич
17
Нсаме
12
Элиа
99
Монтейру
3-2-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
22
Шмидт
13
Карлен
69
Геббельс
77
Аколо
7
Витциг
25
Гарсия
16
Перссон
16
Перссон
25
Гарсия
30
Лаупер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
30
Лаупер
23
Угринич
24
Лакомы
24
Лакомы
23
Угринич
99
Монтейру
19
Малес
19
Малес
99
Монтейру
17
Нсаме
35
Ганвула
35
Ганвула
17
Нсаме
7
Витциг
24
Тома
24
Тома
7
Витциг
22
Шмидт
36
Окороджи
36
Окороджи
22
Шмидт
69
Геббельс
11
11
69
Геббельс
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
4
4
Офсайды
3
1
Количество передач
211
167
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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