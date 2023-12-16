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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 16 декабря 2023
Санкт-Галлен
16.12.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
39'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
Замена
А. Диаби
️️️️
К. Витциг
89'
89'
Замена
Н. Райхмут
️️️️
Ш. Конде
Желтая карточка
Л. Гертлер
88'
83'
Замена
И. Сантини
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ч. Аколо
76'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Шмидт
67'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Б. Тома
67'
63'
Замена
С. Ходжа
️️️️
М. Хорншух
Желтая карточка
М. Дзанотти
50'
46'
Замена
М. Хорншух
️️️️
S. Wallner
46'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Д. Барни
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
39'
30'
Желтая карточка
Ш. Конде
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
3-3-3-1
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
24
Тома
16
Гертлер
88
Квинтийя
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
2-1-2-3-2
25
Брехнер
25
Катич
5
Дапрела
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
4
18
Барни
24
Тома
13
Карлен
13
Карлен
24
Тома
77
Аколо
10
Шуберт
10
Шуберт
77
Аколо
22
Шмидт
36
Окороджи
36
Окороджи
22
Шмидт
7
Витциг
15
Диаби
15
Диаби
7
Витциг
4
16
Хорншух
16
Хорншух
4
18
Барни
19
Маркезано
19
Маркезано
18
Барни
Хорншух
3
Ходжа
3
Ходжа
Хорншух
28
Бораниясевич
18
Сантини
18
Сантини
28
Бораниясевич
44
Конде
70
Райхмут
70
Райхмут
44
Конде
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
3
1
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
8
Офсайды
3
1
Количество передач
222
150
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
65
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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