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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Винтертур
Санкт-Галлен - Винтертур: обзор матча 11 ноября 2023
Санкт-Галлен
11.11.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Винтертур
20'
Ч. Аколо
22'
Ч. Аколо
29'
Ю. Фон Мос
46'
Ч. Аколо
13'
R. Arnold
51'
С. Лтайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Винтертур
Желтая карточка
Б. Фазлийи
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
86'
82'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Б. Стильхарт
Замена
N. Duus Moller
️️️️
В. Геббельс
75'
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
70'
70'
Пенальти не реализован!
А. Туркес
Желтая карточка
Г. Карлен
68'
67'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Балле
67'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
М. Ди Джусто
67'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
S. Diaby
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Б. Тома
62'
51'
ГОЛ! 4:2!
С. Лтайеф
Пас отдал
А. Туркес
Желтая карточка
Й. Станич
49'
ГОЛ! 4:1!
Ч. Аколо
46'
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Шмидт
46'
Желтая карточка
А. Шмидт
45'
+1
Желтая карточка
М. Дзанотти
41'
35'
Желтая карточка
А. Туркес
ГОЛ! 3:1!
Ю. Фон Мос
Пас отдал
В. Геббельс
29'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Аколо
22'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
В. Геббельс
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
R. Arnold
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
36
Чима Окороджи
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Ранди Шнайдер
АП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
3-2-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
4
Станич
5
Вальчи
88
Квинтийя
24
Тома
69
Геббельс
13
Карлен
81
Фон Мос
77
Аколо
22
Шмидт
2-3-2-3
1
Келлер
24
Сидлер
18
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
10
Балле
9
Туркес
25
24
Тома
23
Фазлийи
23
Фазлийи
24
Тома
22
Шмидт
36
Окороджи
36
Окороджи
22
Шмидт
69
Геббельс
11
11
69
Геббельс
10
Балле
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
10
Балле
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
18
99
Буркарт
99
Буркарт
18
4
Стильхарт
9
Буэсс
9
Буэсс
4
Стильхарт
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Винтертур
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
8
Самир Рамизи
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
8
Самир Рамизи
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Санкт-Галлен - Винтертур
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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