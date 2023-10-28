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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Грассхоппер
Санкт-Галлен - Грассхоппер: обзор матча 28 октября 2023
Санкт-Галлен
28.10.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Грассхоппер
1'
Ч. Аколо
35'
В. Геббельс
40'
М. Дзанотти
11'
Ц. Вильям Нденг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Грассхоппер
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Шуберт
84'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
К. Витциг
83'
82'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Д. Бабунски
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
В. Геббельс
72'
71'
Замена
Д. Какури
️️️️
А. Абраши
63'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Мабиль
46'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Г. Моранди
46'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Паскочи
ГОЛ! 3:1!
М. Дзанотти
Пас отдал
Г. Карлен
40'
ГОЛ! 2:1!
В. Геббельс
Пас отдал
М. Дзанотти
35'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
22'
11'
ГОЛ! 1:1!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Г. Моранди
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
М. Дзанотти
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Грассхоппер
1
Nicolas Glaus
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
8
Дион Какури
АП
7
Тео Корбяну
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
2-2-3-3
1
Зиги
4
Станич
46
Дзанотти
88
Квинтийя
24
Тома
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
36
Окороджи
77
Аколо
13
Карлен
3-5-2
29
Куттин
3
Паскочи
15
Секо
16
Ндика Матам
11
Мабиль
6
Абраши
7
Нденг
11
Шурпф
4
Тоберс
11
Моранди
12
Бабунски
7
Витциг
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
7
Витциг
69
Геббельс
10
Шуберт
10
Шуберт
69
Геббельс
6
Абраши
8
Какури
8
Какури
6
Абраши
12
Бабунски
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
12
Бабунски
11
Моранди
7
Корбяну
7
Корбяну
11
Моранди
3
Паскочи
17
17
3
Паскочи
11
Мабиль
21
Финк
21
Финк
11
Мабиль
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Грассхоппер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Nicolas Glaus
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Glaus
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Санкт-Галлен - Грассхоппер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Зиттерштадион
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