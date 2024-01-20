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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен: обзор матча 20 января 2024
Лозанна-Спорт
20.01.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
14'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
90'
+4
Желтая карточка
Л. Ватковяк
90'
+2
Желтая карточка
А. Диаби
Желтая карточка
Н. Дюсенн
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Шуберт
Замена
D. Schwizer
️️️️
К. Сене
86'
86'
Замена
А. Диаби
️️️️
Б. Тома
Замена
T. Coyle
️️️️
Р. Илие
76'
74'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ч. Аколо
Желтая карточка
О. Кустодио
63'
63'
Замена
А. Шмидт
️️️️
В. Геббельс
63'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
К. Витциг
Желтая карточка
Р. Илие
62'
55'
Желтая карточка
Й. Станич
Замена
J. Roche
️️️️
R. Giger
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
В. Геббельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
24
Jamie Roche
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Салаи
10
Кустодио
18
24
Бернед
8
Илие
90
Калу
96
Лабе
9
Сене
3-3-2-2
25
Ватковяк
5
Вальчи
4
Станич
46
Дзанотти
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
7
Витциг
69
Геббельс
36
Окороджи
77
Аколо
34
24
24
34
8
Илие
11
11
8
Илие
9
Сене
7
7
9
Сене
69
Геббельс
22
Шмидт
22
Шмидт
69
Геббельс
24
Тома
15
Диаби
15
Диаби
24
Тома
7
Витциг
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Витциг
77
Аколо
10
Шуберт
10
Шуберт
77
Аколо
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
3
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
17
Офсайды
4
1
Количество передач
448
425
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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