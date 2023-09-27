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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 27 сентября 2023
Санкт-Галлен
27.09.2023, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
72'
Ф. Шуберт
69'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
85'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Д. Малес
Замена
Ч. Окороджи
️️️️
А. Шмидт
84'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Б. Фазлийи
84'
81'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ф. Угринич
80'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ю. Фон Мос
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шуберт
Пас отдал
Ю. Фон Мос
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Элиа
Пас отдал
У. Гарсия
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
В. Геббельс
61'
61'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
61'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Н. Перссон
61'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Э. Колли
Желтая карточка
Б. Тома
58'
Желтая карточка
М. Дзанотти
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
2-3-3-2
1
Зиги
46
Дзанотти
5
Вальчи
24
Тома
88
Квинтийя
23
Фазлийи
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
15
Диаби
81
Фон Мос
4-2-1-3
1
Расьоппи
17
Джанко
28
Лустенбергер
5
Камара
16
Перссон
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
17
Нсаме
19
Малес
12
Элиа
23
Фазлийи
13
Карлен
13
Карлен
23
Фазлийи
22
Шмидт
36
Окороджи
36
Окороджи
22
Шмидт
69
Геббельс
10
Шуберт
10
Шуберт
69
Геббельс
81
Фон Мос
10
Мамбимби
10
Мамбимби
81
Фон Мос
16
Перссон
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Перссон
19
Малес
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Малес
23
Угринич
24
Лакомы
24
Лакомы
23
Угринич
17
Нсаме
26
Иттен
26
Иттен
17
Нсаме
19
Колли
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Колли
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 2
11.10.2026
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