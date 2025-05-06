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Черноморец
Илья Кухарчук
Новости
€ 50 тыс
Илья Кухарчук - новости
Черноморец
2 августа 1990 (36)
#44 | Нападающий
179 см | 74 кг
Россия
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Фото
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Экс-хавбек «Химок» оценил ситуацию в клубе: «Там всегда было весело, они нужны российскому футболу»
2025.05.06 12:49
1
Кухарчук подробно расписал свои ежемесячные расходы
2025.01.14 17:00
Кухарчук оценил перспективы Юрана в «Спортинге» цитатой Димы Билана
2024.10.31 10:30
6
Кухарчук из «Ротора» прокомментировал скандальную выходку Бегича из «Урала»
2024.09.07 18:56
Кухарчук: «В «Анжи» выдавали деньги в пакетах»
2024.08.14 15:35
2
Кухарчук: «Клотет в «Торпедо» заставлял приезжать на завтрак в «Лужники» до 8:30 – под роспись»
2024.08.14 13:28
2
Кухарчук рассказал, как в 90-е спасал соседей от наркотических передозировок
2024.08.14 11:48
2
Фото
«Пари НН» отдал форварда в аренду клубу Первой лиги
2024.08.08 11:40
Видео
«Пари НН» «забил стрелку» московским клубам перед серией домашних матчей
2024.04.19 13:50
6
Раскрыт необычный запрет в «Пари НН»
2024.04.08 23:23
1
Кухарчук назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом
2023.10.25 12:01
4
Полузащитник «Пари НН» Кухарчук раскритиковал уровень отдельных иностранцев в РПЛ
2023.10.25 10:08
1
Кухарчук подтвердил отстранение игроков «Торпедо» за улыбки
2023.09.22 20:01
1
Кухарчук отреагировал на скандальное высказывание Карпина
2023.09.19 13:07
Кухарчук описал Юрана тремя словами
2023.09.19 12:30
1
Фото
«Пари НН» подписал игрока, который в прошлом сезоне выступал за вылетевшие «Химки» и «Торпедо»
2023.07.02 09:53
2
Кухарчук рассказал, при каком условии «Химки» не вылетели бы из РПЛ
2023.05.30 20:56
2
Кухарчук одной фразой ответил Быстрову, который поздравил «Торпедо» с вылетом
2023.03.17 12:22
2
Кухарчук: «Понимаю, что люди недовольны зарплатами футболистов. Каждый зарабатывает, чем может»
2023.03.12 16:34
Кухарчук признался, что уговаривал Глушакова перейти в «Торпедо»
2023.02.16 16:47
«Лежим на процедурах, заходит батюшка, окропляет все святой водой. Мирзов пытался укрыться шторой». Кухарчук – о «Химках»
2023.02.07 17:17
3
Садыгов назвал причину, по которой Глушаков и Кухарчук покинули «Химки»
2023.01.25 19:01
6
Фото
Кухарчук стал игроком «Торпедо». Клуб объявил о подписании стихотворением
2023.01.12 13:24
4
Фото
Кухарчук попрощался с «Химками», опубликовав стих про команду
2023.01.10 18:24
2
В «Химках» прокомментировали уход Глушакова и Кухарчука
2023.01.10 09:32
1
Кухарчук расторг контракт с «Химками». Он перейдет в другой клуб РПЛ («РБ Спорт»)
2023.01.09 16:59
3
Кухарчук прокомментировал новость, что он и еще восемь игроков «Химок» ищут новый клуб
2023.01.09 16:38
1
Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)
2023.01.09 16:11
5
Кухарчук: «Сборная России всех укатывала в отборе ЧМ-2022. На турнире играли бы не так, как в товарищеских матчах»
2022.12.22 18:47
2
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Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
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Пономарев вынес вердикт Максименко
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Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
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Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
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Вчера, 23:16
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