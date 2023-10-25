Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кухарчук назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

Кухарчук назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

25 октября 2023, 12:01
4

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что главный тренер нижегородцев способен сделать «Спартак» чемпионом России. По его словам, Сергей Юран достоин тренировать красно-белых.

«Способен ли Юран сделать «Спартак» чемпионом? Конечно, готов, странный вопрос. Он многого достиг, когда был футболистом. У него пока не было шанса тренировать топ-клуб, поэтому, я думаю, что он достоин тренировать «Спартак», – сказал Кухарчук.

  • В нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место, набрав 17 очков в 12 играх.
  • «Спартак», в свою очередь, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 20 баллами в активе.

Еще по теме:
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 19
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Кухарчук Илья Юран Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1698224683
П.дец. Беда недели - Кухарчук. А КухарГек где?
Ответить
Просто-333
1698224904
Ну раз Кухарчук сказал...
Ответить
subbotaspartak
1698232334
Типа: кто ещё с невестой не спал?
Ответить
DVOK68
1698246771
А ведь он прав...Как только эта мысль не посетила руководство клуба,странно.Ну,ничего,всё можно исправить,пусть Сергей Николаевич позвонит в клуб.
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
6
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
5
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+