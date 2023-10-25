Кухарчук назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что главный тренер нижегородцев способен сделать «Спартак» чемпионом России. По его словам, Сергей Юран достоин тренировать красно-белых.
«Способен ли Юран сделать «Спартак» чемпионом? Конечно, готов, странный вопрос. Он многого достиг, когда был футболистом. У него пока не было шанса тренировать топ-клуб, поэтому, я думаю, что он достоин тренировать «Спартак», – сказал Кухарчук.
- В нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место, набрав 17 очков в 12 играх.
- «Спартак», в свою очередь, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 20 баллами в активе.
Источник: «РБ Спорт»