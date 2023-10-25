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    • Кухарчук назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

    Кухарчук назвал тренера, который сделает «Спартак» чемпионом

    Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что главный тренер нижегородцев способен сделать «Спартак» чемпионом России. По его словам, Сергей Юран достоин тренировать красно-белых.

    «Способен ли Юран сделать «Спартак» чемпионом? Конечно, готов, странный вопрос. Он многого достиг, когда был футболистом. У него пока не было шанса тренировать топ-клуб, поэтому, я думаю, что он достоин тренировать «Спартак», – сказал Кухарчук.

    • В нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место, набрав 17 очков в 12 играх.
    • «Спартак», в свою очередь, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 20 баллами в активе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 12:01
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +19082

      DVOK68 25 октября, 18:12

      А ведь он прав...Как только эта мысль не посетила руководство клуба,странно.Ну,ничего,всё можно исправить,пусть Сергей Николаевич позвонит в клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6567

      subbotaspartak 25 октября, 14:12

      Типа: кто ещё с невестой не спал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 12:17

      Только инопланетянин и то возможно сделает хряков чемпионами. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 12:13

      Ещё один оракул нашёлся , все мысли которого заняты Спартаком.
      Попробуй Кухарчук в футбол поиграть , а за Спартак уж как-нибудь другие порешают.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2355

      alll-333 25 октября, 12:08

      Ну раз Кухарчук сказал...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 25 октября, 12:04

      П.дец.
      Беда недели - Кухарчук. А КухарГек где?

      4
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