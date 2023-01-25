Садыгов назвал причину, по которой Глушаков и Кухарчук покинули «Химки»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил уход из клуба Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.
— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?
— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.
— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?
— Это кто так говорит, что шансов нет?
— Большинство специалистов.
— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.
— Думаете, «Химки» спасутся?
— Верю в это.
— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.
— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?
— Глушакова, Кухарчука, например.
— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?
— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».
— Ну вот увидите.
— Почему расстались с Кухарчуком?
— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.
— Разве Глушаков плохо играл?
— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.
— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?
— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
- 24 января «Фонбет» перестал спонсировать подмосковный клуб.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию