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  • Садыгов назвал причину, по которой Глушаков и Кухарчук покинули «Химки»

Садыгов назвал причину, по которой Глушаков и Кухарчук покинули «Химки»

25 января 2023, 19:01
6

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил уход из клуба Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

Ну вот увидите.

— Почему расстались с Кухарчуком?

— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.

— Разве Глушаков плохо играл?

— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.

— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?

— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...

  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис Кухарчук Илья
Комментарии (6)
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Enter2006
1674662947
3,14дарас, в том то и дело что в Химках "всё было наоборот". Юран воскресил команду, а ты из-за того что не ставят твоего сыночка просрал всё!!!
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derrik2000
1674665015
Урюк опять всё перевернул с ног на голову. ))))))))))))))))))))
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sv1969
1674665453
Это не лечится(((
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Artemka444
1674669269
Уберите это из команды!!!!
Ответить
Теркчанин
1674672815
Ни разу не защищая Садыгова,а другой спонсор для Химок имеется? Вот то то и оно,с начала приведите нового спонсора,а потом ругайте и гоните Садыгова.
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