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    Садыгов назвал причину, по которой Глушаков и Кухарчук покинули «Химки»

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил уход из клуба Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.

    — Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

    — Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

    — Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

    — Это кто так говорит, что шансов нет?

    — Большинство специалистов.

    — Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

    — Думаете, «Химки» спасутся?

    — Верю в это.

    — Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

    — Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

    — Глушакова, Кухарчука, например.

    — А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

    — Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

    Ну вот увидите.

    — Почему расстались с Кухарчуком?

    — Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.

    — Разве Глушаков плохо играл?

    — Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.

    — А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?

    — Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      sermаrkоv 9 секунд назад

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      Рейтинг: +868

      Suvorov51 40 секунд назад

      Дааааа, у нас в Туле есть Петелино, ну туляки меня поймут, вот там место этому Садыгову, хотя в Арсенале свой садыгов Гурамчик

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      Рейтинг: +1540

      Artemka444 3 минуты назад

      Уберите это из команды!!!!

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      Рейтинг: +100709

      sv1969 1 час назад

      Это не лечится(((

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      Рейтинг: +20678

      derrik2000 1 час назад

      Урюк опять всё перевернул с ног на голову.
      ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5808

      Enter2006 1 час назад

      3,14дарас, в том то и дело что в Химках "всё было наоборот". Юран воскресил команду, а ты из-за того что не ставят твоего сыночка просрал всё!!!

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