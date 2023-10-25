Полузащитник «Пари НН» Кухарчук раскритиковал уровень отдельных иностранцев в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о легионерах в чемпионате России. По его мнению, отдельные иностранцы не соответствуют уровню РПЛ.

«Правильно ли приглашать иностранных тренеров и игроков в РПЛ во время изоляции российского футбола? Любой иностранец, который приезжает в наш чемпионат, должен быть сильнее наших русских ребят. А если приезжают игроки одного уровня либо ниже – это несправедливо по отношению к нам.

Я считаю, что в РПЛ есть иностранцы, которые не должны играть на этом уровне. Кто это? Посмотрите статистику – кто сколько бегает, забивает, отбирает. Думаю, вам сразу все станет понятно. Не буду называть фамилии, мы едим один хлеб», – сказал Кухарчук.