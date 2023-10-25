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    • Полузащитник «Пари НН» Кухарчук раскритиковал уровень отдельных иностранцев в РПЛ

    Полузащитник «Пари НН» Кухарчук раскритиковал уровень отдельных иностранцев в РПЛ

    Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о легионерах в чемпионате России. По его мнению, отдельные иностранцы не соответствуют уровню РПЛ.

    «Правильно ли приглашать иностранных тренеров и игроков в РПЛ во время изоляции российского футбола? Любой иностранец, который приезжает в наш чемпионат, должен быть сильнее наших русских ребят. А если приезжают игроки одного уровня либо ниже – это несправедливо по отношению к нам.

    Я считаю, что в РПЛ есть иностранцы, которые не должны играть на этом уровне. Кто это? Посмотрите статистику – кто сколько бегает, забивает, отбирает. Думаю, вам сразу все станет понятно. Не буду называть фамилии, мы едим один хлеб», – сказал Кухарчук.

    • Набрав 17 очков в 12 матчах, «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В следующем туре 29 октября команда Сергея Юрана сыграет дома с «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 10:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 10:22

      Обалдеть.
      Смотрю статистику последнего матча НН, Кухарчук вышел на 89 (!!! )минуте.
      Думаю Юран не враг себе , чтобы такой "бриллиант" держать на скамейке, а значит рассуждать о пользе легионеров ну не Кухарчуку надо.

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      Рейтинг: +2663

      yorgenbarenz 25 октября, 10:18

      Вы разный едите хлеб.

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