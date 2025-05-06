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  • Экс-хавбек «Химок» оценил ситуацию в клубе: «Там всегда было весело, они нужны российскому футболу»

Экс-хавбек «Химок» оценил ситуацию в клубе: «Там всегда было весело, они нужны российскому футболу»

6 мая, 12:49
2

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук высказался о ситуации в «Химках». Он выступал за подмосковный клуб в 2019–2022 годах.

– Удивляет происходящее в «Химках»?

– У нас там всегда было весело. «Химки» всегда были на первых полосах разных СМИ. Я не удивлен.

– Общаетесь с кем-то из игроков?

– Да, поддерживаю с ними связь.

– Что говорят?

– Ничего. По поводу бойкота с ними не общался. У «Ротора» тоже важные матчи, поэтому я не отвлекался. Знал, что есть такая ситуация с долгами. Она тянется на протяжении многих лет.

«Химки» все равно играют в футбол, вылетают в Первую лигу, потом возвращаются. При этом там всегда есть задержки. Такой клуб.

– Нужен ли тогда такой клуб в РПЛ?

– Непонятно, почему так мало людей приходят на их матчи. Это грустно. Когда я играл в «Химках», такого никогда не было. Только после пандемии на нас ходило меньше пяти тысяч человек. Центральная трибуна заполнялась. Сейчас на это очень грустно смотреть.

В любом случае «Химки» нужны российскому футболу, у клуба есть история. Его должны поддерживать руководители и с помощью пиара исправлять положение с посещаемостью.

  • «Химки» – двукратный финалист Кубка России и двукратный победитель Первой лиги.
  • В РПЛ команда проводит в общей сложности 7-й сезон.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор Химки Кухарчук Илья
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Комментарии (2)
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The only one
1746530596
Смеяться можно и в ФНЛ
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Enter2006
1746555282
Началось с того, что Садыгов старший уволил Юрана, когда клуб был на подъеме, сразу после этого трибуны потихоньку начали пустеть и ковид тут не при чем. Теперь, пока имя Садыгов, хоть младший хоть старший, независимо от бабкавливания в клуб, фигурирует в ФК Химки, заполняемость не вернётся. Плюс время идёт против, чем больше ждём, тем меньше шансов что вернутся на трибуны болельщики. Московская область далеко не бедная, могла клуб взять под своё крыло, но там мутятся какие-то непонятные схемы и долбанутые решения по тренерскому составу и не только в которых не должен но участвует спонсор клуба. Спонсор это не владелец клуба, а получается что не формально, а реально, именно так...
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