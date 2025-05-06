Экс-хавбек «Химок» оценил ситуацию в клубе: «Там всегда было весело, они нужны российскому футболу»

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук высказался о ситуации в «Химках». Он выступал за подмосковный клуб в 2019–2022 годах.
– Удивляет происходящее в «Химках»?
– У нас там всегда было весело. «Химки» всегда были на первых полосах разных СМИ. Я не удивлен.
– Общаетесь с кем-то из игроков?
– Да, поддерживаю с ними связь.
– Что говорят?
– Ничего. По поводу бойкота с ними не общался. У «Ротора» тоже важные матчи, поэтому я не отвлекался. Знал, что есть такая ситуация с долгами. Она тянется на протяжении многих лет.
«Химки» все равно играют в футбол, вылетают в Первую лигу, потом возвращаются. При этом там всегда есть задержки. Такой клуб.
– Нужен ли тогда такой клуб в РПЛ?
– Непонятно, почему так мало людей приходят на их матчи. Это грустно. Когда я играл в «Химках», такого никогда не было. Только после пандемии на нас ходило меньше пяти тысяч человек. Центральная трибуна заполнялась. Сейчас на это очень грустно смотреть.
В любом случае «Химки» нужны российскому футболу, у клуба есть история. Его должны поддерживать руководители и с помощью пиара исправлять положение с посещаемостью.
- «Химки» – двукратный финалист Кубка России и двукратный победитель Первой лиги.
- В РПЛ команда проводит в общей сложности 7-й сезон.