Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.07.25 / 30.06.26
Свободный агент
08.08.24 / 30.06.25
Аренда
02.07.23 / 10.07.25
Свободный агент
12.01.23 / 02.07.23
Свободный агент
23.01.19 / 12.01.23
Свободный агент
01.01.18 / 23.01.19
Свободный агент
01.07.17 / 01.01.18
Свободный агент
16.02.17 / 01.07.17
Свободный агент
01.07.16 / 16.02.17
Свободный агент
01.07.14 / 01.07.16
Свободный агент
21.02.13 / 01.07.14
Свободный агент
06.09.12 / 21.02.13
Свободный агент
13.07.12 / 06.09.12
Свободный агент
22.02.12 / 30.06.12
Аренда
05.08.10 / 13.07.12
Свободный агент