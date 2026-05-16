Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Илья Кухарчук - статистика

Черноморец
2 августа 1990 (36)
#44 | Нападающий
179 см | 74 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
21
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Черноморец
1 : 2
11.04.2026
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Челябинск
1 : 1
03.04.2026
Черноморец
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Черноморец
1 : 4
29.03.2026
Ротор
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.03.2026
Черноморец
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Факел
0 : 0
14.03.2026
Черноморец
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Черноморец
3 : 0
07.03.2026
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Черноморец
0 : 2
01.03.2026
Торпедо
73' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Черноморец
2 : 1
28.11.2025
Шинник
58' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
1 : 1
22.11.2025
Черноморец
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Черноморец
2 : 1
15.11.2025
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 0
09.11.2025
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
3 : 1
02.11.2025
Черноморец
1' - 80'
54'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2025
Челябинск
62' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2025
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
2 : 0
12.10.2025
Черноморец
61' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Торпедо
1 : 4
05.10.2025
Черноморец
75' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
29.09.2025
КАМАЗ
64' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Черноморец
4 : 1
15.09.2025
Чайка
1' - 62'
45'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
1' - 46'
45'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 1
03.09.2025
Черноморец
1' - 77'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Шинник
1 : 0
30.08.2025
Черноморец
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
82' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
79' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Родина
1 : 1
21.07.2025
Черноморец
68' - 90'
75'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+