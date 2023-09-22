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    • Кухарчук подтвердил отстранение игроков «Торпедо» за улыбки

    Кухарчук подтвердил отстранение игроков «Торпедо» за улыбки

    Бывший футболист «Торпедо» Илья Кухарчук подтвердил, что главный тренер Пеп Клотет отстранял игроков за улыбки.

    «Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Илью Кутепова, Юрия Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет.

    Для меня это уже история. Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», – сказал Кухарчук.

    • Клотет в «Торпедо» с марта.
    • При нем команда вылетела из РПЛ.
    • Кухарчук сейчас в «Пари НН».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68991

      portero 1 час назад

      Дураков везде хватает....

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