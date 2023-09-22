Кухарчук подтвердил отстранение игроков «Торпедо» за улыбки

Бывший футболист «Торпедо» Илья Кухарчук подтвердил, что главный тренер Пеп Клотет отстранял игроков за улыбки.

«Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Илью Кутепова, Юрия Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет.

Для меня это уже история. Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», – сказал Кухарчук.