Кухарчук рассказал, как в 90-е спасал соседей от наркотических передозировок

Игрок «Ротора» Илья Кухарчук вспомнил детали жизни в Костроме в 90-е годы.

– У всех детей 90-х есть тревожные воспоминания. И я не исключение. Тогда народ хулиганил, ничего позитивного в спальных районах Костромы не случалось.

– Вы рассказывали, что видели, как готовили наркоту...

– Да, я в подъезде смотрел за ребятами, чтобы они передозняк не поймали. А когда видел, что все хорошо, шел дальше в футбол играть. Бог меня отвел, да и старшие ребята все равно видели, что я иду по другой дороге. Меня оберегали от этого всего.

– Многие из тех ребят в подъезде сейчас живы?

– Я с ними близко никогда не общался, они были старше меня. Просто наблюдал со стороны, а друзья-спортсмены оберегали меня. Остались близкие с района, которых я очень ценю, люблю и уважаю. Я их знал с детства, сейчас они чего-то достигли в жизни. А кто из тех ребят остался жив… Слышал, что многих уже нет, но так везде.

34-летний игрок стоит 250 тысяч евро.

Больше всего матчей в карьере он провел за «Химки» (100 игр, 20 голов, 14 ассистов).

Кухарчук принадлежит «Пари НН».

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