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    Кухарчук подробно расписал свои ежемесячные расходы

    Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, на что тратит деньги каждый месяц.

    – Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что в месяц ему достаточно 30 тысяч рублей. Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что смог бы прожить месяц в Москве на такую же сумму, но с семьей это невозможно. А сколько вам требуется в месяц?

    – 30 тысяч? Интересно, как они на эти деньги могут прожить. Давайте вместе посчитаем, сколько у меня выйдет.

    Чтобы снять квартиру в Волгограде, нужно 40-50 тысяч рублей, и это еще поискать нужно, потому что у меня два кота. Давайте возьмем среднее – 45 тысяч.

    Покушать себе, жене – 45 тысяч, плюс 5 тысяч на корм котам. БАД, дополнительные витамины помимо тех, которые нам дают в команде, – 10 тысяч. Плюс я использую противоаллергенные кинезиотейпы – еще 7 тысяч.

    Не стоит забывать и про бензин – 10 тысяч. А теперь складываем и получается около 120 тысяч рублей на всe необходимое.

    На базе, где кормят и поят, конечно, можно прожить на 30 тысяч. Но я же не буду жить с котами на базе (смеется).

    • «Ротор» арендовал 34-летнего Кухарчука у «Пари НН» в августе.
    • В этом сезоне вингер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.01.2025 17:00
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    1736865866
    Жена,коты-минус 30,аренда минус 45,наркотики 17,бензин-10...Итого 120-102=18!!!Жену можно оставить,и получится всё 41 т.р.Что и говорили Латышонок и Круговой.Ну если их высказывания прочитать,а не домысливать.
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