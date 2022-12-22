Кухарчук: «Сборная России всех укатывала в отборе ЧМ-2022. На турнире играли бы не так, как в товарищеских матчах»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук предположил, как могла бы выступить сборная России на ЧМ-2022.

– Как бы сыграла сборная России на таком уровне [ЧМ-2022]?

– Товарищеские матчи, которые проводила сборная, – это совсем другое психологическое состояние футболистов. А психология – это главная составляющая для спортсмена. Как бы физически ты ни был готов, если психологически чувствуешь себя тяжело, не сможешь проявить должным образом.

– Но если брать сборную России уровня прошлогоднего матча с Хорватией?

– Тот матч тоже не надо брать в расчет. Там команда отталкивалась от счета. Если бы сборная вышла на чемпионат мира, игра была бы поставлена по-другому. Например, в целом отборочном этапе сборная всех под каток укладывала. Утрирую, конечно, но все же.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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