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    Кухарчук: «Сборная России всех укатывала в отборе ЧМ-2022. На турнире играли бы не так, как в товарищеских матчах»

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук предположил, как могла бы выступить сборная России на ЧМ-2022.

    – Как бы сыграла сборная России на таком уровне [ЧМ-2022]?

    – Товарищеские матчи, которые проводила сборная, – это совсем другое психологическое состояние футболистов. А психология – это главная составляющая для спортсмена. Как бы физически ты ни был готов, если психологически чувствуешь себя тяжело, не сможешь проявить должным образом.

    – Но если брать сборную России уровня прошлогоднего матча с Хорватией?

    – Тот матч тоже не надо брать в расчет. Там команда отталкивалась от счета. Если бы сборная вышла на чемпионат мира, игра была бы поставлена по-другому. Например, в целом отборочном этапе сборная всех под каток укладывала. Утрирую, конечно, но все же.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11160

      R_a_i_n 1 час назад

      Уже бес толку говорить...

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