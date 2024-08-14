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  • Кухарчук: «Клотет в «Торпедо» заставлял приезжать на завтрак в «Лужники» до 8:30 – под роспись»

Кухарчук: «Клотет в «Торпедо» заставлял приезжать на завтрак в «Лужники» до 8:30 – под роспись»

14 августа 2024, 13:28
2

Бывший игрок «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о требованиях экс-тренера команды Пепа Клотета.

«У нас были обязательные завтраки в «Лужниках». Он требовал, чтобы все приезжали с 8 до 8.30 утра под роспись. То есть ты реально должен был расписаться, что явился на завтрак. Я живу на Дмитровском шоссе рядом с Химками.

Мне ехать ранним утром до «Лужников» полтора часа, потому что вся Москва спешит на работу. Я могу покушать дома, но ради этого мне нужно вставать в 6 утра – быстро в душ, зубы почистил, в машину прыгнул и по пробкам погнал скушать яишку, кашку и расписаться в тетрадке», – сказал Кухарчук.

  • Клотет был в «Торпедо» в 2023 году.
  • При нем команда вылетела из РПЛ.
  • Сейчас «Торпедо» тренирует Олег Кононов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Испания. Примера Торпедо Кухарчук Илья Клотет Пеп
Комментарии (2)
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andrei-sarap-yandex
1723636049
дисциплина должна быть....БАБЛО любите ???? любите и бегать ....СИДИТЕ ДОМА заставили их приходить на завтрак и на ТРЕНИРОВКАХ ТОЖЕ ИЛИ КАЖДЫЙ КОГДА ХОЧЕТ ??????
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ss21
1723649444
Футболеры живут в своём мире. Открою секрет работодателя вообще не волнует где они живут.
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