Кухарчук: «Клотет в «Торпедо» заставлял приезжать на завтрак в «Лужники» до 8:30 – под роспись»

Бывший игрок «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о требованиях экс-тренера команды Пепа Клотета.
«У нас были обязательные завтраки в «Лужниках». Он требовал, чтобы все приезжали с 8 до 8.30 утра под роспись. То есть ты реально должен был расписаться, что явился на завтрак. Я живу на Дмитровском шоссе рядом с Химками.
Мне ехать ранним утром до «Лужников» полтора часа, потому что вся Москва спешит на работу. Я могу покушать дома, но ради этого мне нужно вставать в 6 утра – быстро в душ, зубы почистил, в машину прыгнул и по пробкам погнал скушать яишку, кашку и расписаться в тетрадке», – сказал Кухарчук.
- Клотет был в «Торпедо» в 2023 году.
- При нем команда вылетела из РПЛ.
- Сейчас «Торпедо» тренирует Олег Кононов.
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Источник: «РБ Спорт»