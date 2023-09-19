Кухарчук отреагировал на скандальное высказывание Карпина

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал резонансное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

– Как относитесь к словам Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать в Европу? Не все согласны с ним.

– Это личное мнение каждого. Мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю, только недавно вернулся в РПЛ.

– Молодым футболистам советовали бы уезжать в Европу?

– Им надо играть в футбол, получать практику – неважно, где. Главное – играть, а не сидеть на лавке в каком-то классном клубе. Если ты не играешь, надо уезжать в другую страну или переходить в другой российский клуб.