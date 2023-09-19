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    • Кухарчук отреагировал на скандальное высказывание Карпина

    Кухарчук отреагировал на скандальное высказывание Карпина

    Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал резонансное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Как относитесь к словам Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать в Европу? Не все согласны с ним.

    – Это личное мнение каждого. Мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю, только недавно вернулся в РПЛ.

    – Молодым футболистам советовали бы уезжать в Европу?

    – Им надо играть в футбол, получать практику – неважно, где. Главное – играть, а не сидеть на лавке в каком-то классном клубе. Если ты не играешь, надо уезжать в другую страну или переходить в другой российский клуб.

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    Источник: «РБ Спорт»

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